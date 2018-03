Diebe nehmen Estrichmaschine mit

Symbolbild. © dpa

Rothenburg/Görlitz. Bislang unbekannte Diebe waren in der Nacht zum Sonntag im Rothenburger Ortsteil Nieder-Neundorf unterwegs. An der Straße Am Taubenhübel stahlen sie nach Polizeiangaben eine Estrichmaschine von einem Grundstück. Die Maschine hatte einen geschätzten Wert von 28 000 Euro.

Einen Diebstahl meldet die Polizei auch aus Görlitz. Dort verschwand von der Julius-Motteler-Straße ein Nissan Qashqai. Über den Wert des SUV liegen noch keine Angaben vor. (szo)

