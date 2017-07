Diebe machen sich an Kirche zu schaffen Metalldiebe kommen zum Gotteshaus in Obercunnersdorf. Die Abdeckungen der Fensterbretter sind ihr Ziel.

Die Kirche in Obercunnersdorf wurde Ziel von Dieben. © Mario Heinke

Metalldiebe haben am vergangenen Wochenende die Kirche an der Hauptstraße heimgesucht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, haben Unbekannte von den Fensterbrettern der Kirche besondere Abdeckungen aus Metall entwendet. Die verschwundenen Teile haben einen Wert von etwa 1 500 Euro, heißt es. Zudem entstand bei dem Diebstahl ein Sachschaden von 500 Euro. Die Kripo ermittelt. (szo)

zur Startseite