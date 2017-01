Diebe machen doch größere Beute Es war der zweite Einbruch in das Geschäft innerhalb weniger Tage. Im Vorjahr schlugen die Einbrecher dort sechsmal zu.

Blaulicht vor der Post © Archiv/Matthias Fiebiger

Bei dem Einbruch in einen Blumenladen mit Postagentur in Stauchitz (die SZ berichtete) haben die Einbrecher entgegen ersten Angaben wohl doch größere Beute gemacht. Wie die Polizei mitteilt, sollen sich in dem Tresor, den die Täter aus der Verankerung rissen und mitnahmen, Briefmarken und Bargeld im Wert von rund 5 000 Euro befunden haben.

Der Betreiber des Geschäftes hatte hingegen am Dienstag gegenüber der SZ geäußert, in dem Tresor hätten sich nur einige Briefmarken befunden. Bargeld werden seit den letzten Einbrüchen dort nicht mehr über Nacht gelagert.

Links zum Thema Sechster Einbruch in Blumenladen

Es war der zweite Einbruch in das Geschäft innerhalb weniger Tage. Im Vorjahr schlugen die Einbrecher dort sechsmal zu. Auch andere Geschäfte in dem kleinen Einkaufszentrum wurden heimgesucht. Der Vermieter will jetzt die Sicherheitsvorkehrungen verstärken. (SZ/jm)

zur Startseite