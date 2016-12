Diebe lassen Schokolade zurück

Familienstreit eskaliert Weißenberg. Wegen Bedrohung muss sich ein Mann aus dem Ortsteil Spittel verantworten. Der betrunkene 42-Jährige hatte am Dienstagabend seine Mutter und seine Partnerin bedroht. Letztere floh mit ihrem zweijährigen Kind zu Nachbarn. Zwei Streifen des Bautzener Polizeireviers schritten ein und verwiesen den Mann des Hauses. Ein Alkoholtest bei ihm hatte einen Wert von 0,9 Promille ergeben.

Kasse gestohlen Bischofswerda. Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag im Ortsteil Großdrebnitz in einen Betrieb eingebrochen. Die Täter konnten durch ein unverschlossenes Fenster in die Räumlichkeiten an der Bischofswerdaer Straße eindringen. Sie stahlen eine Kasse – wohl in der Hoffnung auf reiche Beute. In dieser befanden sich jedoch nur 2,50 Euro. Den Schaden, den die Kriminellen anrichteten, bezifferte der Unternehmer mit rund 1000 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Bautzen führt die weiteren Ermittlungen.

Einbrecher scheitern Kamenz. Einbrecher waren über die Feiertage in Kamenz unterwegs. Sie versuchten, in eine Firma am Galgenberg einzudringen. Das gelang ihnen nicht. Die Täter verursachten aber Schaden an einer Tür sowie einem Fenster. Die Reparatur wird etwa 1000 Euro kosten. Kriminaltechniker sicherten Spuren, deren Auswertung noch aussteht.