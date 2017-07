Diebe lassen Porsche zurück

Zwei Autos gestohlen - eines zurückgelassen Bautzen. In der Nacht zu Montag haben Diebe vom Betriebsgelände eines Autohauses an der Dresdener Straße in Bautzen zwei Audi gestohlen. Einen der Pkw ließen die Täter auf ihrer Flucht vor der Polizei zurück. Dem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes war die Tat gegen kurz nach Mitternacht Uhr aufgefallen. Zwei Männer hantierten auf dem Ausstellungsgelände der Firma an zwei Pkw. Er alarmierte sofort die Polizei. Zwei Streifen eilten zur Dresdener Straße. Ihnen kamen ein Audi A 5 und ein Audi RS 6 Kombi entgegen. Die beiden Autos wendeten und flüchteten mit hohem Tempo über die B 6 in Richtung Bischofswerda. Die Streifen verfolgten den Audi. Bei Wölkau ließen die Diebe den A 5 zurück und flüchteten mit dem hochmotorisierten zweiten Wagen in unbekannte Richtung. Die an beiden Wagen angebrachten Kennzeichen waren offenbar kurz zuvor gestohlen worden. Hier sind die genauen Tatorte jedoch noch nicht geklärt. Der verlassene Audi A 5 wurde sichergestellt . Nach dem Audi RS 6 im Wert von mehreren 10000 Euro wird international gefahndet.

Kontrolle über Auto verloren Doberschau-Gaußig. Bei einem Unfall am Sonntagabend auf der Landstraße zwischen Bautzen und Neukirch/Ol. sind zwei Personen verletzt worden. Gegen 18.40 Uhr kam am Abzweig Dretschen (Gemeinde Doberschau-Gaußig) ein Renault Megane von der Fahrbahn ab. Laut Polizei war der 26-jährige Fahrer offenbar schneller als mit den erlaubten 50 km/h unterwegs und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto krachte in die Leitplanke, geriet in den Straßengraben und prallte gegen zwei Bäume. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer schwer, sein 33-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten beide zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser.

Radfahrer bei Unfall verletzt Schirgiswalde. Am Sonntagnachmittag sind in Schirgiswalde am Otto-von-Ottenfeld-Platz ein Auto und ein Radfahrer zusammengestoßen. Offenbar hatte der 44-jährige Mercedes-Fahrer den 72-jährigen Radfahrer nicht rechtzeitig bemerkt. Durch die Kollision stürzte der Senior und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus.