Diebe konnten Radlader nicht starten Die Täter schlugen in Zittau zu. Obwohl sie keinen Erfolg hatten, entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Symbolbild © dpa

Zittau. Unbekannte Täter sind am Wochenende in einen Radlader eingebrochen, der am Hirschfelder Ring in Zittau geparkt war. Sie versuchten ihn zu stehlen, wie Madeleine Urban von der Polizeidirektion Görlitz der SZ auf Nachfrage mitteilte.

Die Unbekannten brachen die Fahrertür auf und manipulierten am Zündschloss herum. Jedoch gelang es ihnen nicht, das Fahrzeug zu starten. Dennoch entstand 1500 Euro Schaden am Fahrzeug.

