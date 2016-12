Diebe klauen superteuren BMW Der Eigentümer eines BMW M 550d hatte der Polizei am Samstagvormittag den Diebstahl seines Wagens angezeigt.

Der Eigentümer eines BMW hatte der Polizei am Samstagvormittag den Diebstahl seines Wagens angezeigt. Den schwarzen M 550d im Wert von rund 100 000 Euro hatte man am Abend zuvor in Niederlichtenau gesichert abgestellt. Die Täter müssen das Fahrzeug in der Zeit zwischen Freitag gegen 23.50 Uhr und Samstag gegen 8.45 Uhr gestohlen haben. Die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls führt die Soko „Kfz“ des Landeskriminalamtes Sachsen.

