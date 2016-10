Diebe klauen in Gemeinschaftswerkstatt Das Rosenwerk bietet eine preisgünstige Möglichkeit für Hobbyhandwerker und Bastler. Nun ist das Projekt in Gefahr.

Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr wurden aus den Räumlichkeiten des Vereins Konglomerat Werkzeuge und Maschinen gestohlen. Bereits Ende September brachen Unbekannte in der Nacht das letzte Mal in die Räume ein. Der Verein betreibt auf dem Jagdweg 1–3, im Gewerbegebiet Rosenstraße, die offenen Werkstätten und ermöglicht damit kostengünstigen Zugang zu verschiedenen Werkbereichen, Werkzeugen und Maschinen. Hobbyhandwerker und Bastler haben diese Möglichkeit bislang rege genutzt. Nun ist der Schaden allerdings groß: Gewaltvoll drangen die Diebe in die Holzwerkstatt ein und nahmen Werkzeuge mit Wert im vierstelligen Bereich mit.

In den vergangenen 14 Tagen haben die Vereinsmitglieder neue Sicherheitstechnik installiert. Derzeit ist die offene Holzwerkstatt nur eingeschränkt nutzbar, am Sonnabend von 14 bis 19 Uhr. Die Mitglieder hoffen auf Spenden, um neues Werkzeug zu beschaffen. Die Firma Festool hat das Anliegen bereits unterstützt. (SZ/acs)

