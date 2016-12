Diebe kappen Telefonkabel

Großschönau. Ein angetrunkener VW-Fahrer mit deutscher Staatsbürgerschaft hat am Donnerstagvormittag sein von Unfallspuren gezeichnetes Auto bei einer Werkstatt an der Waltersdorfer Straße in Großschönau vorgestellt. Beim Rangieren prallte der Passat gegen einen Müllcontainer sowie einen anderen Wagen. Mitarbeiter des Autohauses fuhren den 54-Jährigen daraufhin nach Hause und informierten die Polizei. Beamte des Reviers Zittau-Oberland suchten den Mann an seiner Wohnanschrift auf. Ein Atemtest ergab einen Wert von umgerechnet etwa einem Promille. Woher die frischen Unfallschäden an seinem Volkswagen stammten, konnte der 54-Jährige nicht erklären. Der Schaden an seinem Wagen sowie an dem zweiten, bei der Werkstatt angefahrenen, bezifferte sich auf mehr als 12000 Euro. Die Polizisten behielten den Führerschein des Beschuldigten und veranlassten eine Blutentnahme. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit der Gefährdung des Straßenverkehrs befassen. (SZ)

Görlitz. In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte in Königshufen den Lack eines geparkten VW Polo zerkratzt. Das Auto stand an der Hussitenstraße. Der Schaden an der Beifahrerseite wurde beträgt rund 600 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz ermittelt zu der Sachbeschädigung.

Nieder-Neundorf / Kahlemeile. Am Donnerstagnachmittag wurde der Polizei gemeldet, dass Kabeldiebe an der S 127 zwischen Nieder-Neundorf und Kahlemeile rund 200 Meter Telefonkabel gestohlen hatten. Die unbekannten Täter erklommen die Freileitungsmasten und kappten die Kabel. Die Schadenshöhe wurde seitens der Telekom noch nicht beziffert. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz ermittelt in diesem Fall.

Unbekannte stehlen unbeaufsichtigte Geldbörse

Zittau. Diebe haben am Donnerstagnachmittag einem älteren Ehepaar in einem Supermarkt in Zittau die Geldbörse gestohlen. Die Täter hatten leichtes Spiel: Die Beute lag in einem Beutel, der unbeaufsichtigt am Einkaufswagen hin. So verschwanden ein dreistelliger Bargeldbetrag, Ausweisdokumente und persönliche Unterlagen.

Die Polizei appelliert daher immer wieder: Lassen Sie Ihre Geldbörse oder andere Wertgegenständ niemals im oder am Einkaufswagen liegen. Wertgegenstände gehören eng an den Körper, mindestens in verschließbare Taschen.