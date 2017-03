Diebe in Häuser eingebrochen

Nünchritz. Freitagnacht ist ein schwarzer Audi S4 vom Justus-von-Liebig-Ring in Nünchritz verschwunden. Der Wagen hatte einen Wert von etwa 7.000 Euro. An dem gestohlenen zwölf Jahre alten Fahrzeug befanden sich „RG“ Kennzeichen.

Radebeul. Auf der Meißner Straße sind am Freitag Diebe in ein Wohnhaus eingestiegen. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein, um in das Haus zu gelangen und durchsuchten die Räume. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie ein Handy der Marke Samsung Galaxy und eine Bose-Soundbox von.

Einbruch in Diakonie

Großenhain. Einbrecher waren auf der Auenstraße in Großenhain auf Beutezug. Sie hebelten in der Nacht zu Sonnabend ein Fenster auf und gelangten so ins ein Diakonie-Gebäude. Dort brachen sie mehrere Türen auf und durchsuchten die Räume. Eine Kassette wurde gewaltsam geöffnet und daraus Münzgeld in Höhe von zehn Euro gestohlen. Weiterhin nahmen die Einbrecher einen leeren Tresor sowie Fahrzeugschlüssel mit.