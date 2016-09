Diebe im Striegistal unterwegs

Bislang unbekannte Täter sind am Montag in ein Einfamilienhaus im Striegistaler Ortsteil Etzdorf eingebrochen. Die Diebe schlugen am Vormittag zu, informiert die Polizeidirektion Chemnitz. In der Nossener Straße machten sich der oder die Täter in der Zeit zwischen 7 Uhr und 10.30 Uhr in dem Einfamilienhaus zu schaffen.

Um ins Gebäude zu gelangen, hatten die Täter ein Fenster aufgehebelt und eine Tür gewaltsam geöffnet. In den Räumen durchsuchten sie dann mehrere Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar. Den Sachschaden schätzt man auf ungefähr 1000 Euro. (DA)

