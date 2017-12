Diebe im Paradies Schon wieder wird der Biehainer Waldsee von Einbrechern heimgesucht. Dagegen machen kann man nur wenig.

Meinhard Lenz ist die gute Seele der Bungalowsiedlung am Biehainer Waldsee. Er hat in den vergangenen Jahren schon mehrere Laubeneinbrüche entdeckt. Gerade in den zurückliegenden Wochen waren die Bungalows und Wohnwagen wieder Ziel von Dieben. © André Schulze

Aufmerksam lässt er seinen Blick über den See schweifen. Irgendwo gegenüber, in den Bungalows am anderen Ufer, wird gehämmert. Zwischen den Bäumen streifen ein paar einsame Besucher hin und her. Möglicherweise sind es auch Städter, die am Biehainer Waldsee einen „touristischen Außenposten“ haben und nun nachsehen wollen, ob alles okay ist. Und ist alles unberührt und unversehrt? Nein, erst vor wenigen Tagen hat die Polizei 13 aufgebrochene Wohnwagen festgestellt, aus denen alles Brauchbare entwendet wurde. Weit schlimmer – oder zumindest genauso unerträglich – ist der Schaden, der jedesmal durch das Aufbrechen von Türen und Fenstern entstanden ist. Meinhard Lenz, der Kalfaktor des Biehainer Waldsees, wie er sich selbst nennt, hat in den vergangenen Jahren schon viele Einbrüche entdeckt und musste zusehen, wie die Besitzer über den Verlust ihres Eigentums klagten. Der rüstige Senior ist so etwas wie die gute Seele hier, fegt Laub zusammen, repariert hier, beobachtet da – immer wenn er von den Campern angefordert wird. „Auch jetzt noch steht das Telefon nicht still. Manche haben etwas vergessen, wollen etwas erledigt haben. Dabei schaue ich natürlich nach dem Rechten.“ Dieses Mal haben die Diebe allerdings auch ihn überrascht.

Thorsten Walter hat schon mehrfach Anrufe der Polizei bekommen. Jedesmal aber ist es ein Moment für ihn, auf den er gerne verzichten würde. Die jüngsten Einbrüche habe ein Arbeiter bemerkt, der täglich zwei oder drei Stunden auf dem Gelände tätig sei. „Die Polizei hat dann bis in die Nacht hinein Schäden aufgenommen und war am nächsten Tag auch nochmal da.“ In der Vergangenheit hätten die Ganoven mit Brecheisen die Türen aufgehebelt, Fenster seien weniger betroffen gewesen. Manchmal hätten sie ihr Diebesgut an einer Stelle zurechtgelegt, um es später gezielt abzuholen. Doch so schlimm sei es nicht immer gewesen, erinnert sich der Vorsitzende des Vereins Erholungsgebiet Biehainer Seen. „Wir hatten eigentlich Jahrzehnte Ruhe, dann fing es vor zwei Jahren plötzlich an.“ Er vermutet, dass die Diebe scharf auf schnell zu verkaufende Gegenstände sind. Fernseher, kleine Arbeitsmaschinen wie elektronische Sägen, Bohrer und Schleifer. „Das ist sicherlich Beschaffungskriminalität – das schnelle Geld für Drogen.“

In den vergangenen zwei Jahren hat es laut Walter etwa 20 Einbrüche in die rund 100 Bungalows und Campingwagen gegeben. Vor allem die Verwüstungen seien ärgerlich. Offen lassen könne man die Objekte aber nicht, da die Versicherung sonst nicht zahle. Als bestes Gegenmittel sieht der Vereinschef verstärkte Polizeipräsenz an. Selbst könne man nur wenig tun. Ein Wachdienst sei nicht zu bezahlen. Bis zu 20 000 Euro müsste man aufbringen, um das Gelände mit zwei Leuten rund um die Uhr bestreifen zu lassen. Ärger sind die Camper und Bungalowbesitzer aber offenbar gewöhnt. Laut Thorsten Walter hat wegen der gehäuften Einbrüche noch keiner von ihnen das Handtuch geworfen.

Für die Polizei ist das Gebiet an den Biehainer Seen indes kein Schwerpunkt der Eigentumskriminalität. Wegen ihrer Abgeschiedenheit, der geringen Gefahr, von Bewohnern entdeckt zu werden, oder der noch immer zu findenden Beute stellen der Campingplatz und die umliegenden Grundstücke laut Thomas Knaup „immer mal wieder Ziele für Einbrecher dar“. Jahreszeitlich sei das nicht unbedingt zu differenzieren, so der Polizeisprecher. „Die Taten geschehen übers ganze Jahr.“ Vom Herbst bis in den Frühling jedoch gehäuft, weil die Nutzer in dieser Zeit eben fehlen. In der Art der Diebstähle stimmt die Polizei mit Vereinschef Walter überein: Im weitesten Sinne handele es sich um Beschaffungskriminalität, so Knaup. Die Diebe seien meist auf Gegenstände aus, die sich leicht transportieren und zu Geld machen ließen – vor allem Elektrogeräte, Werkzeuge, Gartengeräte, Kabel und Fahrräder.

Schwerpunkte bei Bungalow- und Laubeneinbrüchen sind nach Angaben der Polizei im nördlichen Landkreis Görlitz eben die Region um die Biehainer Seen, aber auch das Stadtgebiet von Weißwasser. Mit Tipps für Laubenbesitzer und Dauercamper hält sich die Polizei jedoch zurück. Abgesehen von der immer wiederkehrenden Bitte, bei längerer Abwesenheit nichts Wertvolles zurückzulassen, hat Thomas Knaup noch dies parat: „Wer etwas mehr in die Sicherheit investieren will, sollte sich um Fenster und Türen kümmern. Sie sind die Schwachstellen jedes Gebäudes, also auch der Bungalows.“ Hilfreich sei zudem, regelmäßig vor Ort zu sein und nach dem Rechten zu sehen. Damit kommt wieder Meinhard Lenz ins Spiel, der Vieles sieht, aber längst nicht alles verhindern kann.

