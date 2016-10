Diebe im Oberland unterwegs In Sohland und Ebersbach wurde Montag- und Dienstagvormittag jeweils ein Pkw gestohlen und in Eibau verschwand teures Werkzeug.

Sohland. In Sohland an der Spree ist laut Polizei Dienstagmorgen ein VW Jetta gestohlen worden. Das Fahrzeug stand auf der Zittauer Straße und hatte das amtliche Kennzeichen BZ-LA 118. Der Wert des Autos ist noch nicht bekannt.

Ebersbach. Ebenfalls vormittags stahlen Unbekannte am Montag in Ebersbach-Neugersdorf einen Seat Alhambra. Der Van stand auf der Johann-Andreas-Schubert-Straße und verschwand in der Zeit zwischen 8 Uhr und 12.45 Uhr. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen BZ-MY 97 hatte einen Zeitwert von circa 5 000 Euro.

Eibau. In Eibau entwendeten Einbrecher in der Zeit zwischen dem 7. und dem 9. Oktober in einer Firma vier teure Werkzeuge. Der Betrieb befindet sich auf der Neugersdorfer Straße. Dort drangen die Täter ein und nahmen das Werkzeug von einer Werkbank. Der entstandene Schaden wird laut Polizei mit 8 000 Euro angegeben. (szo)

