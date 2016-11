Diebe haben es auf Skoda Octavia abgesehen

In der Nacht zum Freitag wurden mehrere Pkws in und um Dresden aufgebrochen. Wie die Polizei informiert, gingen die Täter nach demselben Muster vor. Sie hatten es auf Pkws vom Typ Skoda Octavia abgesehen. Daraus entwendeten sie das fest installierte Radio-/Navigationssystem und stahlen die Scheinwerfereinheiten. Betroffen ist auch ein Fahrzeug, das in Freital auf der Dresdner Straße abgestellt war. Sie erbeuteten Werte von rund 3 000 Euro. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Ähnliches passierte in Freital auf der Burgwart-straße. Hier wurden die Scheinwerfereinheiten für rund 1 500 Euro gestohlen. (SZ)

