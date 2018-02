Diebe haben es auf Sandstein abgesehen

Sebnitz. Im Ortsteil Ottendorf sind vermutlich schon am Wochenende Sandsteinblöcke verschwunden. Zwei Blöcke und eine Säule wurden von einer Abrissbaustelle am Parkweg gestohlen. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 700 Euro.

Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Altenberg. Am vergangenen Wochenende versuchten Unbekannte, in eine Garage an der Zinnwalder Straße in Altenberg einzubrechen. Die Täter machten sich am Torschloss zu schaffen, lösten dabei jedoch eine Alarmanlage aus und flüchteten. Gestohlen wurde nichts. Zu dem entstandenen Sachschaden liegen noch keine Angaben vor.