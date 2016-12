Diebe greifen Detektiv an Ein Paar stiehlt Kosmetika und geht dann auf den Hausdetektiv los. Wenig später werden sie von der Polizei gestellt.

Am Dienstag haben Polizeibeamte eine junge Frau (29) sowie einen Mann (33) festgenommen, die nach einem Diebstahl in einem Döbelner Einkaufsmarkt mit einem Auto geflüchtet waren. Zudem stehen die beiden im Verdacht, einen Ladendetektiv (39) bei ihrer Flucht verletzt zu haben. Das teilt ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mit.

Nach Angaben der Beamten wurde das Paar gegen 13 Uhr in einem Einkaufsmarkt an der Dresdner Straße in Döbeln von dem Detektiv dabei beobachtet, wie sie eine Tasche und ihre Bekleidung mit Kosmetikartikeln füllten. Als das Duo ohne zu bezahlen das Geschäft verließ, folgte er ihnen und konnte sie auf dem Parkplatz stellen.

Weitere Meldungen aus dem Polizeibericht zurück 1 von 3 weiter Rechte Symbole geschmiert Gröditz. Unbekannte besprühten die Fassade eines ehemaligen Einkaufsmarktes an der Mozartallee in Gröditz mit rechten Parolen und Symbolen. Zudem beschädigten sie eine Scheibe. Abschließende Schadensangaben liegen noch nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung. Multimediasystem gestohlen Riesa. Auf das Radio-Navigationssystem eines Skoda Octavia hatten es Diebe am Dienstag auf der Lauchhammerstraße in Riesa abgesehen. Sie öffneten auf bislang unbekannte Art und Weise den Wagen und bauten anschließend das Kombisystem aus der Mittelkonsole aus. Der Wert des Stehlguts wird auf rund 1000 Euro geschätzt. VW gestohlen Gröditz. Unbekannte stahlen am Montagnachmittag von der Schulstraße in Gröditz einen weißen VW Golf 6 GTI. Der Wert des sieben Jahre alten Wagens wird mit rund 20.000 Euro angegeben.

Der Mann und die Frau waren gerade dabei, in einen Renault einzusteigen. Nachdem der Ladendetektiv das Paar angesprochen hatte, kam es zu einem Gerangel, wobei es dem Mann gelang, die Tasche mit dem Diebesgut im Wert von rund 130 Euro an sich zu nehmen. Bei der Auseinandersetzung wurde der 39-Jährige leicht verletzt. Das Pärchen flüchtete schließlich mit dem Auto.

Im Rahmen der Fahndung stellten alarmierte Polizisten des Autobahnpolizeireviers der Polizeidirektion Leipzig den Renault schließlich nahe des Autobahndreiecks Nossen. Die beiden Insassen wurden vorläufig festgenommen und befinden sich derzeit noch in Gewahrsam. Die Ermittlungen der Döbelner Polizei dauern an. (DA)

