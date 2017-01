Diebe fliehen ohne Beute

Symbolbild © dpa

Ebersbach-Neugersdorf. Am Mittwochabend ist es laut Polizei zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. In einem Supermarkt an der Johann-Andreas-Schubert-Straße beobachtete ein Zeuge, wie zwei Männer alkoholische Getränke in zwei Rucksäcke steckten und anschließend den Kassenbereich passierten, ohne die Waren zu bezahlen. Am Ausgang sprach der 40-Jährige das Duo an und versuchte, die Diebe festzuhalten. Die beiden Männer konnten sich losreißen, flüchteten und ließen die Waren zurück.

Verletzt wurde niemand. In den Rucksäcken befanden sich Schnapsflaschen im Wert von etwa 150 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

