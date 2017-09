Diebe erbeuten Luxuslimousine

Firmenwagen entwendet Ottendorf-Okrilla. Ein teurer Firmenwagen ist in der Nacht zum Freitag in Ottendorf entwendet worden. Die weiße Limousine Infiniti Q 50 hatte an der Straße An den Eichen geparkt und war auf das Kennzeichen PIR YF 367 zugelassen. Den Zeitwert des erst vor wenigen Monaten zugelassenen Wagens bezifferte der Eigentümer mit rund 54000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Infiniti wird international gefahndet.

Kind bei Unfall verletzt Kamenz. Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Kamenz erlitt ein Fünfjähriger leichte Verletzungen. Ein 78 Jahre alter Autofahrer war mit seinem Opel unterwegs und bog in die Neschwitzer Straße ein. Dabei erfasste der Wagen das Kind, das die Straße an der Fußgängerampel mit seinem Fahrrad überqueren wollte. Der Verkehrsdienst des Polizeireviers Kamenz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gestohlenes Auto wiedergefunden Radeberg / Arnsdorf. Am frühen Freitagmorgen meldete ein 22-Jähriger der Polizei einen Autodiebstahl. Er gab an, dass der Ford Kuga, den er an der Juri-Gagarin-Straße in Radeberg geparkt hatte, verschwunden ist. Am Freitag gegen 6.30 Uhr erhielt die Polizei dann von einem Passanten die Information, dass auf einem Feld an der Dittersbacher Straße bei Kleinwolmsdorf ein Auto lag. Es handelte sich dabei um den kurz zuvor als gestohlen gemeldeten Ford. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren am Tatort. Die Untersuchungen dauern an. Ein Abschleppdienst barg den Mietwagen. Die Soko Kfz hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Wie der Ford dort auf das Feld kam und wer ihn gefahren hat, werden die weiteren Ermittlungen zeigen.

Betrunken Unfall verursacht Bautzen. Am Donnerstagnachmittag sind auf der Kurt-Pchaleck-Straße in Bautzen zwei Autos zusammengestoßen. Ein 25-jähriger Hyundai-Fahrer bemerkte offenbar nicht rechtzeitig, dass der vor ihm fahrende BMW verkehrsbedingt anhielt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass der Unfallverursacher nach Alkohol roch. Ein Test ergab, dass der Mann ein Promille intus hatte. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und veranlassten eine Blutentnahme. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit der Gefährdung des Straßenverkehrs beschäftigen. Bei der Kollision entstand ein Schaden rund 5000 Euro.

Diesel gestohlen Weißenberg. Insgesamt 400 Liter Diesel sind von einer Baustelle bei Weißenberg gestohlen worden. Unbekannte leerten auf einer Baustelle an der Straße zwischen Nechern und Rodewitz die Tanks eines Radlagers, eines Baggers sowie eines Notstromaggregates. Der Schaden beträgt schätzungsweise 450 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen.