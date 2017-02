Diebe erbeuten Bargeld und Schmuck Die Einbrecher zerschlugen die Terrassentür und durchsuchten die Meißner Wohnung. Und das ganz dreist am Vormittag.

Mittwochvormittag zerschlugen Unbekannte die Scheibe der Terrassentür an einem Haus an der Dresdner Straße in Meißen. Sie verschafften sich Zutritt und durchsuchten die Zimmer sowie die Einrichtung. Nach einer ersten Einschätzung stahlen sie Bargeld, Schmuck und zwei Uhren.

Abschließende Schadensangaben liegen nach Polizeiangaben noch nicht vor. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

