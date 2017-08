Diebe durchwühlen Zimmer in Pension

Überholmanöver missglückt

Stolpen. Mittwochnachmittag fuhr ein 35-jähriger Traktorist mit seinem Gespann auf der S 161 von Langenwolmsdorf nach Heeselicht. Als er an einem am Straßenrand stehenden Pannenfahrzeug vorbei fuhr, kam es zur Kollision mit einem Opel. Der 72-jährige Opelfahrer war in diesem Moment dabei, den Traktor mit seinen zwei Anhängern zu überholen.

Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von über 5.000 Euro. Gegen beide Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.