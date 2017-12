Diebe durchwühlen Geschäft Unbekannte sind in einen Laden an der Wiesenstraße in Ebersbach eingebrochen. Mitgenommen haben sie lediglich ein Gerät.

Symbolbild. © Andreas Gebert/dpa

Ebersbach. Diebe haben in der Zeit von Sonnabend- zum Sonntagmittag ein Geschäft an der Wiesenstraße in Ebersbach aufgesucht. Sie brachen in den Laden ein und durchwühlten die Schränke. Entwendet haben sie lediglich einen DSL-Splitter der Telekom, teilt eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz mit. Der Stehlschaden beträgt etwa 200 Euro, der Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro. (szo/tc)

zur Startseite