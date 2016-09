Diebe durchsuchen Wohnwagen

Kodersdorf. Eine Streifenwagenbesatzung des Autobahnpolizeirevieres Bautzen hat in den frühen Sonnabendmorgenstunden einen 35-jährigen Fahrer an der Anschlussstelle Kodersdorf kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte bei Cannabis positiv. Der Fahrer muss sich nun wegen des Fahrens unter der Wirkung eines berauschenden Mittels verantworten.

Niesky. Unbekannte sind durch Aufhebeln eines Fensters in das Büro des Autohauses an der Jänkendorfer Straße in Niesky eingebrochen. Darin durchwühlten sie sämtliche Schränke. Entwendet haben die Täter nichts. Am Fenster entstand ein Sachschaden von 150 Euro.

Fledermaus in Not

Zittau. Einen nicht alltäglichen Einsatz hat die Polizei am Sonnabendnachmittag in der Äußeren Oybiner Straße in Zittau erlebt. Die Beamten mussten einer Fledermaus helfen, die sich in einer hilflosen Lage befand und nicht mehr fliegen konnte. Sie holten das Tier aus der Sonne. Im Schatten an einem Baum hängend zahlte sich die Erste Hilfe schnell aus und das Tier zeigte wieder rege Aktivität.