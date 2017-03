Diebe durchsuchen Wohnhaus Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus haben Diebe Bargeld, Schmuck und ein Mobiltelefon erbeutet.

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus haben Diebe Bargeld, Schmuck und ein Mobiltelefon erbeutet. Die Unbekannten verschafften sich am Freitag zwischen 7.30 und 13 Uhr Zutritt in das Wohnhaus im Großweitzschner Ortsteil Gallschütz und durchsuchten sämtliche Räume. Dabei verursachten sie außerdem Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (DA)

