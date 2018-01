Diebe durchsuchen Werkhalle Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag in das Gebäude in Hirschfelde eingedrungen. Der Wert ihrer Beute beträgt mehr als 1000 Euro.

Symbolbild © dpa

Hirschfelde. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag in eine Werkhalle an der Zittauer Straße eingedrungen. Dort stahlen sie Werkzeuge und Fahrzeugteile im Wert von etwas mehr als 1000 Euro.

Das teilt Thomas Knaup, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz, der SZ auf Nachfrage mit. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo/mrc)

