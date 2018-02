Diebe brechen Spielautomaten auf

Symbolbild. © picture alliance / dpa

Bad Muskau. Einbrecher haben sich in einem Bad Muskauer Imbiss an den dort aufgestellten Spielautomaten zu schaffen gemacht. Wie ein Polizeisprecher berichtet, drangen die bisher Unbekannten am Sonntag, zwischen 2 und 5 Uhr morgens, in das Lokal an der Görlitzer Straße ein. Sie brachen die Automaten auf und entwendeten aus diesen mehrere hundert Euro. Zudem hinterließen sie rund 100 Euro Sachschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo)

