Diebe brechen Minibagger auf Ein Zeuge hat beobachtet, wie zwei Personen an dem Gerät auf der Südstraße in Zittau zugange waren. Die Polizei konnte noch in Tatortnähe zwei Polen schnappen.

Symbolbild. © Friso Gentsch/dpa

Ein Zeige hat am Dienstagabend in Zittau die Polizei informiert, weil er beobachtete, wie sich zwei zunächst Unbekannte an einem Minibagger zu schaffen machten. Eine Streife des Reviers Zittau-Oberland eilte zur Südstraße. „Sie konnte zwei Männer im Alter von 30 und 31 Jahren in der Nähe aufgreifen“, teilt Martyna Fleischmann von der Polizeidirektion Görlitz mit. Am Bagger waren einige Fahrzeugteile sowie der Tankdeckel demontiert. „Ob die beiden Männer die Schäden verursacht hatten, wird Gegenstand der weiteren Untersuchungen sein“, so die Sprecherin. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo/tc)

zur Startseite