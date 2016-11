Diebe brechen in zwei Garagen ein

Polnische Polizei fasst Moped-Dieb Görlitz. Ein 29-Jähriger hat im Ortsteil Hagenwerder eine weiße Schwalbe aus einer Scheune An der Bahn gestohlen. Der Eigentümer hatte den Diebstahl noch nicht bemerkt, da hatten polnische Polizisten aus Bogatynia den polnischen Tatverdächtigen auf dem Krad aufgegriffen und die deutsche Polizei kontaktiert. Beamte des Polizeireviers Görlitz informierten den Eigentümer über das Auffinden seines Zweirades. Die Ermittlungen der polnischen und deutschen Kriminalpolizei zu dem Diebstahl in der Zeit zwischen Montag- und Dienstagnachmittag dauern an.

Motorrad, Sommerreifen, Alufelgen und Rasenmäher aus zwei Garagen gestohlen Ebersbach-Neugersdorf. In der Nacht zu Mittwoch haben in Neugersdorf Unbekannte zwei Garagen an der Ludwig-Richter-Straße aufgebrochen. Die Täter entwendeten aus dem ersten Gebäude eine hellgrüne 125er MZ mit dem amtlichen Kennzeichen ZI-MP239. Der Gesamtschaden beträgt laut Eigentümer etwa 500 Euro. Aus der benachbarten Garage entwendeten die Unbekannten einen Komplettsatz Sommerreifen, zwei bereifte Alufelgen und einen Rasenmäher im Gesamtwert von etwa 1000 Euro. An der Garage entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen zu Taschendiebstahl Weißwasser. Ein Unbekannter hat in Weißwasser die Handtasche einer 59-Jährigen gestohlen. Die Frau stand Freitagmittag auf einem Parkplatz eines Netto-Marktes an der Muskauer Straße, als ein Unbekannter ihre Handtasche ergriff und davon rannte. In dem Handgepäck befanden sich diverse persönliche Dokumente sowie ein dreistelliger Bargeldbetrag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zur Ergreifung des Täters. Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Weißwasser (telefonisch unter 03576 2620) oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

Zeugen zu Brandstiftung gesucht Rietschen. Die Polizei sucht Zeugen zu einer Brandstiftung in Rietschen. Unbekannte hatten in der Nacht zu Sonntag ein Feuer gelegt. Die Täter nahmen offenbar Papier aus einer dafür vorgesehenen Tonne und zündeten es vor einer Garage an der Muskauer Straße an. Durch eine aufmerksame und bisher noch unbekannte Person wurde der Brand offenbar gelöscht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise oder Angaben zu dem oder den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Insbesondere die unbekannte Person, die das Feuer löschte, ist für die Ermittler ein wichtiger Zeuge und wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten. Hinweise nehmen das Polizeirevier Weißwasser (telefonisch unter 03576 2620) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Reifenplatzer bei einem Lkw Görlitz/Kodersdorf. Am frühen Mittwochmorgen ist es auf der Autobahn 4 zwischen den Anschlussstellen Kodersdorf und Görlitz zu einem Reifenplatzer gekommen. Ein 25-Jähriger befuhr mit seinem Sattelzug die Autobahn, als ihm ein Reifen an der B-Achse platzte. Der Fahrer konnte das Fahrzeug auf dem Standstreifen zum Stehen bringen. Die Karkasse blieb auf der Fahrbahn liegen. Zwei nachfolgende Lkw konnten dem Hindernis nicht ausweichen und fuhren darüber. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro.

Bundespolizisten finden verbotenes Messer Kodersdorf. Während der Kontrolle eines ukrainischen Kleintransporters am Mittwochmorgen bei Kodersdorf haben Bundespolizisten ein verbotenes Butterflymesser gefunden. Wie sich herausstellte, gehörte das Messer, das sich geöffnet in einem Fach der Fahrertür befand, dem Fahrer des Transporters. Der 35 Jahre alte Ukrainer wurde wegen des verbotenen Besitzes angezeigt. In diesem Zusammenhang zahlte er eine Sicherheitsleistung zur Sicherung des Strafverfahrens in Höhe von 150 Euro. Dabei handelt es sich um eine Art Kaution, die nur bei ausländischen Bürgern verlangt werden kann. Sollte der Mann keine Strafe bekommen, erhält er das Geld zurück. Bei einer Geldstrafe werden die Beträge miteinander verrechnet. Die Bundespolizei zog das Messer ein.

Bundespolizisten erwischen zwei Fahrer ohne Führerschein Görlitz/Nieder Seifersdorf. Innerhalb weniger Stunden haben Beamte der Bundespolizei zwei Autofahrer ohne Führerschein erwischt. So wurde eine Streife kurz vor Dienstagmitternacht auf der Autobahn auf einen Audi A6 mit Bad Tölzer Kennzeichen aufmerksam. Auf dem Autobahnrastplatz Wiesaer Forst am Autobahntunnel Königshainer Berge unterzogen die Beamten den Audi und dessen polnischen Fahrer einer Kontrolle. Dabei stellten sie fest, dass dem 46-Jährigen unanfechtbar die Fahrerlaubnis versagt worden war. Nur drei Stunden später wurde in Hagenwerder der Fahrer eines Opel Signum mit Hildesheimer Kennzeichen angehalten und kontrolliert. Auf die Frage nach dem Führerschein musste der 54-Jährige passen. Wie sich herausstellte, hatte die zuständige Führerscheinstelle dem im östlichen Niedersachsen wohnenden polnischen Bürger die Fahrerlaubnis unanfechtbar entzogen. Weil die Männer in beiden Fällen dennoch Fahrzeuge im Straßenverkehr führten, wurde sie wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt, ihnen die Weiterfahrt untersagt.

Diebe stehlen Fahrrad und Werkzeug aus einem Schuppen Oppach. Unbekannte haben in Oppach einen verschlossenen Schuppen aufgebrochen daraus ein Fahrrad und Werkzeugmaschinen im Gesamtwert von etwa 500 Euro gestohlen. Die Tat geschah in der Nacht zu Montag auf der Kastanienallee. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbrecher stehlen Geräte aus Gartenlauben Görlitz. Unbekannte sind in Görlitz in vier Gartenlauben eingedrungen. Die Täter durchwühlten zwischen Sonntag- und Dienstagvormittag die Räumlichkeiten an der Zeppelinstraße und entwendeten einen Fernseher, einen Akkubohrer sowie andere diverse elektronische Geräte im Gesamtwert von etwa 1150 Euro. An der Laube entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Drei Fahrer bei Geschwindigkeitskontrolle verwarnt Bad Muskau. In Bad Muskau haben Streifen des Verkehrsüberwachungsdienstes gemeinsam mit dem Polizeirevier Weißwasser die Geschwindigkeit auf der Berliner Chaussee kontrolliert. In der zweistündigen Durchfahrts- und Anhaltekontrolle am Dienstagnachmittag wurden durch die Beamten 445 Fahrzeuge gemessen. Drei Autofahrer fuhren etwas schneller als die erlaubten 30 Kilometer pro Stunde. Die Polizisten sprachen gegen die Betroffenen ein Verwarngeld aus. Außerdem zogen die Beamten sechs Fahrzeugführer aus dem Verkehr, weil sie den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten.