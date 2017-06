Diebe brechen in Schloss ein Freiwillige versuchen derzeit, das Denkmal in Promnitz zu retten – jetzt gibt es für sie den nächsten Rückschlag.

Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in das Schloss Promnitz eingebrochen. Die Täter hebelten laut Polizei eine Kellertür auf und drangen in das Innere des Schlosses ein. Neben dem Sachschaden wurde das Fehlen eines Schreibtisch-Sets aus Marmor sowie eines geschnitzten Holztellers festgestellt. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Viel höher ist aber der ideelle Schaden, sagt Wolf-Nicol von Wolffersdorff, der mit einer Bürgerinitiative vor Ort um den Erhalt des Denkmals kämpft. „Wir versuchen gerade, die Dachsanierung zum Abschluss zu bringen. Auch die Aufräumarbeiten gehen weiter“, sagt er. Alles ehrenamtlich. „Solch ein Verhalten ist dann einfach unfair. Da fehlt der Anstand. Wir versuchen, hier alles offen zu halten, da brauchen wir solche Irritationen nicht.“ Zumal Unbekannte erst im Januar die Schlossmauer mit Graffiti beschmiert hatten und einen hohen Schaden verursachten. Der jetzige Einbruch fiel am Montag auf. Die Ehrenamtlichen vor Ort vermuten, dass da einer am Werk war, der sich vor Ort auskennt. Verstehen können sie das nicht: „Die Sachen sind nicht viel wert, für uns aber nun unwiederbringlich verloren.“ (SZ/ste)

