Diebe brechen in Mückaer Firma ein Die Unbekannten hatten es auf Computertechnik abgesehen. Die Kripo ermittelt.

Mücka. Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in Mücka, Am Bahnhof, in eine Kfz-Firma eingebrochen und haben die Räumlichkeiten durchsucht. Mitgenommen haben sie nach ersten Erkenntnissen Computertechnik. Ob noch mehr fehlt, wird noch geprüft. Der genaue Schaden steht noch nicht fest. Er liegt derzeit bei rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

