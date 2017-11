Diebe brechen in Lagerhalle ein Unbekannte sind im Laufe des Wochenendes in eine Lagerhalle in Zittau eingebrochen. Dabei entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Symbolbild © dpa

Zittau. Unbekannte Täter sind im Laufe des Wochenendes in eine Lagerhalle an der Hauptstraße eingebrochen. Darüber informiert Madeleine Urban, Pressesprecherin der Polizeidirektion Görlitz, am Dienstag.

Sie brachen ein Vorhängeschloss auf und stahlen aus der Halle von der Ladefläche eines Transporters Werkzeuge und Maschinen im Wert von 2000 Euro, einen Satz Winterreifen mit Alufelgen im Wert von 1600 Euro. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. (szo)

zur Startseite