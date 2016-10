Diebe brechen in Keller ein

Diebe stehlen Ford Kuga Görlitz. Unbekannte haben am Donnerstagvormittag in Görlitz einen Ford Kuga gestohlen. Das Fahrzeug befand sich am Schlauchrother Weg. Der Halter hörte gegen 10 Uhr, wie eine Scheibe zu Bruch ging und vernahm Motorgeräusche. Als er wenig später zu seinem Auto ging, war dieses verschwunden. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen, nach dem SUV wird gefahndet.

Fahranfängerin schleudert aus Wagen Zentendorf. In Zentendorf ist am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall passiert. Eine 19-Jährige befuhr mit einem Transporter die S127 in Richtung Deschka. Der Kleinlaster kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei schleuderte die Fahranfängerin aus dem Wagen und verletzt sich schwer. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Polizei bringt Frau in Haft Görlitz. Eine Streife des örtlichen Polizeireviers in Görlitz hat am Mittwochabend den Auftrag erhalten, einen Haftbefehl zu vollstrecken. Eine 29-Jährige zahlte ihre gerichtlich auferlegte Strafe von rund 1000 Euro nicht und sollte daher ihre Ersatzfreiheitsstrafe von 27 Tagen antreten. Die Beamten trafen die junge Frau an ihrer Wohnanschrift an und verbrachten sie in eine Justizvollzugsanstalt. Weswegen die 29-jährige Deutsch die Strafe erhielt, ist nicht bekannt.

