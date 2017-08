Diebe brechen Forstmaschine auf Unbekannte sind in das Fahrzeug in Jonsdorf eingedrungen, haben einiges mitgehen lassen – aber noch mehr Sachschaden hinterlassen.

Symbolbild. © Rolf Ullmann

Bislang unbekannte Täter sind am zurückliegenden Wochenende in eine Forstmaschine eingedrungen, die auf der Hainstraße in Jonsdorf abgestellt gewesen ist. Die Polizei hat davon erst am Dienstag erfahren, wie Sprecher Thomas Knaup berichtet. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Diebe die Dieselpumpe, das Steuergerät sowie verschiedene Werkzeuge. Der Stehlschaden beträgt rund 1600 Euro, der Sachschaden 2000 Euro. Damit nicht genug, zapften die Täter am danebenstehenden Holzrücker nach Angaben des Eigentümers etwa 50 Liter Diesel ab. Dabei hinterließen sie nochmals einen Sachschaden von circa 2000 Euro. (szo/tc)

