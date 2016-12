Diebe bestehlen Löbauer Schornsteinfeger

© Kristin Richter

Löbau. Am Wochenende brachen Unbekannte einen Citroen Berlingo in Löbau auf. Darüber informierte ein Polizeisprecher. Der Kleintransporter war an der Äußeren Bautzner Straße abgestellt.

Es handelte sich um das Betriebsfahrzeug eines Schornsteinfegers, aus dem mehrere Werkzeuge im Wert von circa 2 000 Euro verschwanden. „Ob es den Dieben Glück bringt, da bin ich mir nicht sicher“, kommentierte der Polizeisprecher. Die Ermittlungen laufen. (szo)

