Diebe bedienen sich aus Kiosk Unbekannte sind in das Freibad in Jonsdorf eingedrungen. Auch an einem Einkaufsmarkt in Zittau machten sie sich zu schaffen.

Symbolbild. © Andreas Gebert/dpa

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch in Jonsdorf in das Freibad an der Hainstraße eingedrungen. Dort entwendeten sie aus dem Kiosk Speisen und Getränke im Wert von circa 250 Euro, wie die Polizei mitteilt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.

In Zittau demontierten Unbekannte in den letzten Tagen eine drei Meter lange Kupferrinne von dem Dach eines Einkaufsmarktes an der Löbauer Straße. Der Wert des Fallrohrs belief sich auf circa 100 Euro. Zuvor versuchten die Täter laut Polizei offenbar über das Dach in die Ladenräume einzudringen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Der entstandene Gesamtschaden wird mit etwa 700 Euro beziffert.

Darüber hinaus drangen Diebe Mittwochvormittag in einen Keller eines Mehrfamilienhauses an der Hainstraße in Zittau ein. Die Täter brachen eine Kellerbox auf und entwendeten Sägewerkzeug, das Rahmenrohr sowie die Beleuchtung eines Rennrades und ein Mountainbike der Marke Grand Canyon. Den Stehlschaden schätzte der Eigentümer auf rund 1800 Euro. Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. (szo/tc)

