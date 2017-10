Diebe auf Tour

Ladendieb erwischt Bautzen. Am Donnerstagmorgen beobachtete ein Zeuge, wie ein Mann in einem Supermarkt am Gesundbrunnenring in Bautzen verschiedene Waren aus dem Regal nahm und ohne zu bezahlen den Laden verließ. Ein Mitarbeiter des Geschäfts sprach den Dieb kurz danach an und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 39-jährige Pole hatte die Waren im Gesamtwert von rund 265 Euro noch immer bei sich. Das Diebesgut wurde an den Supermarkt übergeben. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit dem Sachverhalt befassen.

Skoda gestohlen Bautzen. Ein Skoda Octavia ist in dieser Woche in Bautzen gestohlen worden. Das elf Jahre alte Auto mit dem Kennzeichen BZ-SD 23 stand in der Tuchmacherstraße. Den Zeitwert des blauen Wagens bezifferte der Eigentümer mit rund 2000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 20.45 Uhr. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem Octavia.