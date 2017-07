Diebe auf Fischzug Aus einem Gartenteich haben die Unbekannten insgesamt 15 Kois gestohlen.

Am Wochenende hatten Diebe einen Garten in Döbeln im Visier. Vermutlich in der Nacht zu Sonntag verschafften sich die Täter Zugang zu einem Garten nahe der Siedlungsgasse, indem sie über einen Zaun kletterten. Anschließend entfernten sie das über den Teich gespannte Netz und fischten insgesamt 15 Kois aus einem Teich auf dem Grundstück. Den Wert der Zuchtfische beziffert die Polizei auf rund 400 Euro. (DA)

