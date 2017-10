Diebe auf der Baustelle Und auch im Supermarkt bedienen sich die Ganoven und richten noch Sachschaden an.

Über das Wochenende stahlen Unbekannte vom Gelände einer Baustelle an der Meißner Straße in Radebeul eine Vibrationsplatte. Ihr Wert wurde auf knapp 7.000 Euro beziffert. (tg)

Ebenfalls in Radebeul hebelten über das Wochenende Unbekannte das Eisengitter zum Außenlagers eines Supermarktes an der Kötitzer Straße auf. Die Einbrecher hatten es auf das dortige Leergut abgesehen. 35 Euro betrug am Ende der Gegenwert des Diebesgutes.

