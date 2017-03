Diebe an abgestellten Lastwagen Die Polizei stellte auf einer Raststätte an der A 13 gleich an mehreren Sattelzügen defekte Abdeckungen fest.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

In der Nacht zum Dienstag waren auf dem Autobahnparkplatz Am Finkenberg an der A 13 bei Radeburg erneut Planenschlitzer am Werk. Zunächst schnitten sie die Abdeckung eines Scania-Lkw auf und stahlen von der Ladefläche anschließend einen Karton mit Kosmetik im Wert von rund 250 Euro. An einem weiteren Sattelzug machten sich die Täter ebenfalls an der Plane zu schaffen. Von diesem Lkw stahlen die Diebe rund 50 Reifen im Gesamtwert von rund 2.600 Euro, teilt ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden am Mittwoch mit. Der Sachschaden summiert sich auf rund 1.400 Euro. (SZ)

