Diebe am Bahnübergang Kriminelle zerstören bei Bautzen die Technik von zwei Bahnschranken. Der Schaden ist groß.

Kriminelle haben die Schrankensteuerung der Bahnübergänge Obergurig/Großdöbschütz und Bautzen/Boblitz zerstört. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 50 000 Euro. Die Bundespolizei Eberbach ermittelt und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

Die Bahnübergänge befinden sich auf der stillgelegten Strecke zwischen Bautzen und Wilthen. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn entdeckte am vergangenen Freitag die Beschädigungen. Die unbekannten Täter hatten es auf das Buntmetall abgesehen, das in der Relaistechnik der Schrankensteuerung verbaut ist, teilte die Bundespolizei mit. Zwar fahren auf dieser Bahnstrecke zurzeit keine Züge, die Bahntechnik müsse trotzdem auch an stillgelegten Streckenabschnitten jederzeit einsatzbereit sein, heißt es weiter.

Aufgrund der länger zurückliegenden letzten Kontrolle dieser Anlage kann die Tat Monate her sein. Die Bevölkerung wird um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat gebeten.

Zeugenhinweise an die Bundespolizei Ebersbach: Telefon 03586 76020

