Dieb stiehlt 180 Euro in Geschäft

Zu einem räuberischen Überfall kam es am Mittwoch, gegen 18 Uhr, in einem Geschäft in Weinböhla.

Weitere Meldungen aus dem Polizeibericht Einbrecher scheiterten Riesa. Diebe bekommen die Tür nicht auf. In der Nacht zum Mittwoch wollten Unbekannte in einen Getränkehandel an der Pausitzer Straße einbrechen. Der Versuch, eine Zugangstür aufzuhebeln, scheiterte jedoch. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 50 Euro. Alkoholfahrer gestoppt Großenhain. Beamte des Polizeireviers Großenhain stoppten Mittwochabend einen Opel Vectra auf der Elsterwerdaer Straße. Bei der Kontrolle des Fahrers (27) stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,12 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein des Mannes einbehalten. Zwei Autos beschädigt Riesa. Mittwochmorgen wurde festgestellt, dass Unbekannte einen Opel Zafira sowie einen VW Golf auf der Dr.-Schneider-Straße beschädigt hatten. Die Täter traten jeweils gegen den rechten Außenspiegel der Fahrzeuge und verursachten dadurch einen Schaden von rund 400 Euro.

Ein Unbekannter stahl rund 180 Euro vom Tresen eines Geschäftes an der Hauptstraße. Eine 61-jährige Verkäuferin versuchte noch den Täter festzuhalten, dieser riss sich jedoch los und rannte davon. Die Frau blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls. (szo)

