Dieb schlägt Ladendetektiv nieder Der unbekannte Täter hatte nicht nur diverse Waren in seinen Taschen verschwinden lassen.

© Symbolfoto: dpa

Am Donnerstagnachmittag beobachtete ein 54 Jahre alter Ladendetektiv in einem Einkaufsmarkt in der Schillerstraße einen schwarz gekleideten und etwa 25 Jahre alten Mann, der diverse Waren in seinen Taschen verschwinden ließ. Als der Detektiv den Ladendieb daraufhin ansprach, schlug dieser unvermittelt, möglicherweise mit einem Schlagring, auf den Ladendetektiv ein.

Während der Täter durch ein Parkhaus in unbekannte Richtung flüchten konnte, musste der 54-Jährige mit leichten Verletzungen ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden.

Angaben zum entstandenen Stehlschaden liegen derzeit noch nicht vor. (DA)

Lkw gegen Spiegel von Autokran

Hainichen. Der 35-jährige Fahrer eines Autokranes befuhr am Donnerstag gegen 17.20 Uhr die Falkenauer Straße (B 169) in Richtung Schlegel. Etwa 300 Meter vor der Einfahrt zum Hagebaumarkt kam ihm ein bisher unbekannter, weißer Lkw entgegen. Der 35-Jährige bremste den Autokran fast bis zum Stillstand ab, dennoch wurde der Außenspiegel des Autokranes vom unbekannten Lkw erfasst. Es entstand Sachschaden am Autokran in Höhe von etwa 400 Euro.

Wer kann Angaben zum Unfallhergang bzw. zum unbekannten, weißen Lkw machen? Unter der Telefonnummer 03727 980-0 werden Hinweise im Polizeirevier Mittweida entgegengenommen. (DA)

zur Startseite