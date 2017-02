Dieb schlägt Ladendetektiv ins Gesicht Für Waren im Wert von fünf Euro riskiert ein junger Dresdner erwischt zu werden. Als das schließlich passiert, schlägt er zu.

© dpa

Ein 24-Jähriger hat in einem Drogeriemarkt an der Nicolaistraße Kosmetikartikel im Wert von fünf Euro gestohlen. Als er das Geschäft verlassen wollte, stellte sich dem Dieb jedoch ein Ladendetektiv in den Weg. Dieser hatte das Treiben des jungen Deutschen beobachtet.



Vor dem Geschäft kam es daraufhin zu einer Rangelei. Als der Sicherheitsmann den Dieb festhielt, schlug dieser zu. Ein Hieb traf den Detektiv im Gesicht. Dennoch konnte er den 24-jährigen Dresdner bis zum Eintreffen der Polizei aufhalten.



Die Beamten nahmen den Dieb mit. Gegen den Mann ermittelt jetzt die Kriminalpolizei wegen räuberischen Diebstahls. (fsc)

Aus dem Polizeibericht zurück 1 von 4 weiter Versuchter Handtaschenraub Zeit: 23.02.2017, 06.30 Uhr

Ort: Dresden-Löbtau Am Donnerstagmorgen versuchte ein Unbekannter einer Frau (34) auf der Mohorner Straße die Handtasche zu rauben. Die 34-Jährige befand sich auf dem Gehweg im Eingangsbereich eines Seniorenheimes, als sie von hinten zu Boden gestoßen wurde. Dem Täter gelang es jedoch nicht, der Frau die Tasche zu entreißen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt. Einbruch in Clubräume Zeit: 23.02.2017, gegen 04.25 Uhr

Ort: Dresden-Räcknitz Am frühen Donnerstagmorgen wurde in ein Studentenwohnheim an der Zeunerstraße eingebrochen. Dort suchten die Unbekannten die Räume eines Studentenclubs auf. Dabei wurde jedoch der Alarm ausgelöst. Die Einbrecher flüchteten ohne Beute, hinterließen aber einen Sachschaden von rund 3000 Euro. Navi gestohlen Zeit: 22.02.2017, 20.00 Uhr bis 23.02.2017, 05.35 Uhr

Ort: Dresden-Johannstadt An der Fetscherstraße zerschlugen Unbekannte eine Seitenscheibe an einem Mercedes. Gestohlen wurden aus dem Auto ein mobiles Navigationsgerät, ein Funkgerät und die Fahrzeugpapiere. Der Wert der gestohlenen Sachen beträgt etwa 600 Euro, der Sachschaden rund 1000 Euro. Bargeld gestohlen Zeit: 22.02.2017, 18.00 Uhr bis 23.02.2017, 08.00 Uhr

Ort: Dresden-Friedrichstadt In der Nacht zum Donnerstag zerschlugen Unbekannte die Glaseingangstür eines Geschäfts an der Bremer Straße. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume und das Mobiliar und stahlen rund 500 Euro. Zudem hatten die Einbrecher einen Sachschaden von rund 2500 Euro verursacht.

zur Startseite