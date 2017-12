Dieb reißt Frau zu Boden Görlitz. Die Polizei sucht Zeugen zu einem versuchten Raub. Am 14. Dezember, gegen 5.40 Uhr, versuchte in Görlitz ein bisher unbekannter Mann an der Heiligen-Grab-Straße einer 54-Jährigen ihre Tasche zu entreißen. Er ging die Frau in Höhe eines Fahrradladens an, worauf diese zu Boden fiel. Daraufhin flüchtete der Täter ohne Beute zu einem weißen Auto und stieg auf der Beifahrerseite ein. Der Wagen fuhr in Richtung Innenstadt davon. Die Frau verletzte sich durch den Sturz leicht und begab sich in ärztliche Behandlung. Den Dieb beschrieb sie als schlank. Er soll mit einem Jogginganzug bekleidet gewesen sein. Eine schwarze Kapuze erkannte sie ebenfalls. Ein Zeuge erkannte einen weißen 3er oder 5er BMW, Baujahr etwa um 1990, mit den polnischen Fragmenten DLB 626 oder DLB 262 am Kennzeichen, der mit dem Überfall in Verbindung stehen könnte. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Mithilfe. Wer den Überfall beobachtet hat, Hinweise zum Tatfahrzeug geben kann, dieses im Vorfeld oder nach der Tat irgendwo sah, den Fahrer erkannte, soll sich im Polizeirevier Görlitz unter 035816500 melden.

Drei Fahrern die Weiterreise untersagt Bautzen/Nieder Seifersdorf. Drei unsichere Starrdeichselanhänger haben Streifen der Autobahnpolizei am Montagnachmittag auf der A4 gestoppt. Diese hingen an Kleintransportern. Bei den Kontrollen zwischen Bautzen und Nieder Seifersdorf fiel den Polizisten auf, dass die Auflaufbremse der Anhänger nicht funktionierte, sie so also ungebremst waren. Die Polizisten untersagten den Fahrern im Alter von 41, 42 und 64 Jahren die Weiterreise. Die Anhänger mussten stehenbleiben, bis sie eine Fachwerkstatt reparierte. Die Bußgeldstelle der Landesdirektion befasst mit den Ordnungswidrigkeiten.

Mit Tempo 127 in den Tunnel Kodersdorf. Der Verkehrsüberwachungsdienst der Polizeidirektion hat am Montagvormittag an der Zufahrt zum Autobahntunnel Königshainer Berge die Geschwindigkeit kontrolliert und 65 Fahrer erwischt, die deutlich schneller als mit den erlaubten Tempo 80 unterwegs waren. Binnen der fünf Stunden passierten rund 2000 Fahrzeuge die Messanlage, die vor der Südröhre in Fahrtrichtung Görlitz stand. Ein in Dresden zugelassener Mercedes rollte mit 127 Kilometern pro Stunde in den Tunnel. Für die Überschreitung sieht der Tatbestandskatalog einen Monat Fahrverbot, 160 Euro Bußgeld und zwei Punkte im Zentralregister vor. Die Bußgeldstelle der Landesdirektion wird sich mit den Tempoverstößen weiter befassen und die betroffenen Fahrzeughalter in den kommenden Wochen anschreiben.

Blechschäden bei Glätte Görlitz. In der Innenstadt von Görlitz haben sich am Montag 22 Verkehrsunfälle ereignet. Eine Rolle spielte dabei auch die unangepasste Geschwindigkeit der Autofahrer, waren doch die Straßen mit Eis und Schnee erkennbar bedeckt. Bei den eingeleiteten Bremsmanövern sind die Bremswege deutlich länger geworden oder die Autos drifteten in eine andere Richtung, als von den Fahrern beabsichtigt. So wollte ein Autofahrer beispielsweise an der Erich-Weinert-Straße auf die Zittauer Straße fahren. Er kam offenbar aufgrund der Glätte nicht vom Fleck. Ein weiterer Wagen rutschte beim Bremsversuch seitlich in den Wartepflichtigen hinein. Der Sachschaden betrug rund 8000 Euro.

Unbekannte durchwühlen Auto Görlitz. Unbekannte sind am vergangenen Wochenende an der Melanchthonstraße in Görlitz gewaltsam in einen Nissan eingedrungen. Die Täter durchsuchten Fächer und Behältnisse in dem Wagen und entwendeten einen Rückfahrwarner Marke „Eigenbau“ sowie eine Taschenlampe. Der Stehlschaden betrug rund 50 Euro. Auch der Sachschaden fiel ähnlich gering aus. Die Polizisten sicherten Spuren.

Mit drei Promille durch Görlitz gefahren Görlitz. Eine Streife des Reviers Görlitz hat in der Nacht zum Dienstag an der Gottlieb-Daimler-Straße einen alkoholisierten 42-Jährigen mit seinem Benz kontrolliert. Die „Fahne“ des Mannes schlug den Polizisten entgegen. Das Display am Testgerät zeigte einen Wert von umgerechnet drei Promille an. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Außerdem nahmen sie dem Polen den Führerschein ab und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher, um eine Weiterfahrt zu unterbinden. Die Staatsanwaltschaft Görlitz wird sich mit der Trunkenheitsfahrt befassen.

Einbruch in eine Werkstatt Zittau. Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in eine Werkstatt an der Herwigsdorfer Straße in Zittau eingebrochen. Die Diebe entwendeten eine Musikanlage, Werkzeug sowie ein Batterieladegerät im Gesamtwert von etwa 500 Euro. Weiterhin hinterließen die Täter einen Sachschaden von rund 100 Euro. Polizisten sicherten Spuren am Tatort, deren Auswertung noch andauert.

Feuerwehreinsatz wegen Maschinenbrand Neugersdorf. Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagnachmittag in Neugersdorf im Einsatz gewesen. Kurz zuvor war in einer Firma an der Ringstraße ein Brand ausgebrochen. Offenbar fing eine Maschine aufgrund eines technischen Defektes Feuer. Mitarbeiter löschten die Flammen, bevor etwas Schlimmeres passierte. Verletzt hat sich niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Gegen den Zaun gefahren Kromlau. Ein bisher Unbekannter hat mit einem Fahrzeug in der Zeit von Montagfrüh bis Montagnachmittag einen Zaun an der Halbendorfer Straße in Kromlau beschädigt. Am Unfallort blieben Autoteile zurück. Bei dem Verursacher könnte es sich demnach um einen Mercedes Sprinter in blauer Farbe handeln, der vermutlich auf der rechten Seite am Heck entsprechende Beschädigungen aufweisen sollte. Der Schaden an den Zaunpfählen betrug etwa 3000 Euro. Der Verkehrsdienst des örtlichen Reviers ermittelt. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum Verursacher und dessen Fahrzeug geben kann, soll sich im Polizeirevier Weißwasser unter 035762620 melden.