Dieb randaliert in Sparkasse Der Randalierer hinterlässt 25 000 Euro Schaden und verrät sich selbst.

© Symbolfoto: Uwe Söder

Riesa. Ein 21-jähriger Eritreer hat am vergangenen Sonnabendmorgen für Schäden in der Sparkassenfiliale an der Stendaler Straße gesorgt.

Der polizeibekannte Tatverdächtige randalierte laut der zuständigen Polizeidirektion in der SB-Zone, zerstörte den Kontoauszugs- und Überweisungsautomaten sowie diverse Beleuchtungseinrichtungen.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Höhe des entstandenen Sachschadens auf circa 25 000 Euro. Zunächst waren die Ermittler von einem unbekannten Täter ausgegangen, doch dann fanden sie am Tatort eine Geldbörse mit dem Personaldokument des Täters. Nach Sichtung der Videoaufzeichnungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den Asylbewerber.

Der Mann konnte bisher noch nicht gestellt werden, so Polizeisprecher Thomas Geithner. (SZ)

zur Startseite