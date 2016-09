Dieb muss wieder in Haft Der Mann, der am Mittwoch in Bautzen nur wenige Stunden nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis erneut straffällig geworden war, wurde in einem beschleunigten Verfahren verurteilt.

© Symbolbild: dpa

Der Mann, der am frühen Mittwochmorgen auf frischer Tag bei einem Diebstahl in Bautzen erwischt wurde, muss wieder ins Gefängnis. Darüber informiert die Staatsanwaltschaft Görlitz. Der 39-Jährige war nur wenige Stunden vor der Tat aus der Haft entlassen worden (die SZ berichtete). Er hatte ein Fahrrad gestohlen und war dann in eine Laube an der Muskauer Straße eingebrochen. Hier hatte er einen Fernseher, ein Radio und verschiedene Lebensmittel entwendet. Als er mit dem Diebesgut aus der Kleingartenanlage kam, warteten allerdings bereits Polizisten auf ihn. Einer Streife war das Fahrrad mit dem durchtrennten Schloss aufgefallen.

Noch am gleichen Tag wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz durch das Amtsgericht Bautzen ein beschleunigtes Verfahren gegen den Mann initiiert. Gegen ihn wurde eine Gesamtstrafe von zehn Monaten verhängt. (szo)

