Dieb leistete Widerstand

Einbruch in Wochenendhaus Altenberg. An einem Wochenendhaus an der Dorfstraße im Altenberger Ortsteil Fürstenau hebelten Unbekannte die Holzgaragentore auf und drangen in die Wohnräume ein. Aus dem Haus klauten die Diebe zwei Heizkörper, einen Rasenmäher, einen Balkenmäher sowie ein Moped Simson Schwalbe. Der Wert des Diebesgutes beträgt rund 2000 Euro. Letztmalig waren die Eigentümer Mitte Oktober im Wochenendhaus. Den Diebstahl stellten sie am 11. November fest.

Dieb geschnappt Kesselsdorf. Ein 31-Jähriger wurde am Sonntagabend nach einem Einbruch geschnappt. Der Mann war mit zwei Komplizen über den Zaun auf ein Firmengelände an der Sachsenallee geklettert. Anschließend hatte das Trio das Vorhängeschloss an einem Baucontainer zerschnitten und den Container geöffnet. Die Einbrecher hatten jedoch die Alarmanlage ausgelöst. Als Polizeibeamte auf dem Firmengelände eintrafen, flüchteten die Männer in ein angrenzendes Waldstück. Einer der Männer stürzte, hob einen Stein auf und warf diesen auf den ihn verfolgenden Polizisten. Der Beamte konnte den Stein mit dem Unterarm abwehren und verfolgte den Mann weiter. Letztlich wurde er auf einem nahen Fußweg gestellt. Selbst bei der Festnahme leistete er Widerstand und versuchte zu entkommen. Dies gelang ihm jedoch nicht und er wurde vorläufig festgenommen. Der 31-jährige Rumäne muss sich nun wegen Einbruchsdiebstahl sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

20-jähriger Belästiger gefasst Freital. Die Polizei hat den Mann, der in der vergangenen Woche zwei Frauen am Bahnhof Hainsberg sexuell belästigt hat (die SZ berichtete), gefasst. Wie die Beamten am Montag mitteilten, stellte eine Zivilstreife der Bundespolizei am Freitagabend im Bereich des Bahnhofes einen Mann, der große Ähnlichkeit mit der Personenbeschreibung des unbekannten Tatverdächtigen hatte. Die Polizisten nahmen die Personalien des 20-jährigen Freitalers auf. Bei seiner Vernehmung am Montag gestand er, die beiden Taten begangen zu haben. Bundes- und Landespolizei hatten ihre Präsenz am Bahnhof verstärkt.

Auffahrunfall an Baustellenampel Bad Schandau. Sonntagnachmittag kam es auf der Dresdner Straße (B 172) in Bad Schandau zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Gesamtsachschaden von etwa 1700 Euro entstand. Der 55-jährige Fahrer eines Dacia befuhr die B 172 von Schmilka in Richtung Bad Schandau und musste aufgrund eines Rückstaus vor einer Baustellenampel verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte der nachfolgende 21-jährige Fahrer eines VW Golf zu spät und fuhr mit seinem Fahrzeug auf den Dacia auf. Verletzt wurde niemand.

Exhibitionist vor Schule Bad Gottleuba-Berggießhübel. In Begleitung ihrer sechsjährigen Tochter sah eine 35-jährige Dresdnerin am Freitagmittag, wie ein Mann durch das Fenster in ein Klassenzimmer an der Makarenkostraße in Berggießhübel schaute und sich dabei offenbar selbst befriedigte. Als der Unbekannte die Frau bemerkte, flüchtete er in Richtung der Turnhalle. Die 35-Jährige alarmierte die Polizei. Die Beamten ermitteln derzeit wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung vor einer Schule. Der Unbekannte wird als ca. 20 bis 30 Jahre alter und 1,80 m bis 1,85 m großer Mann beschrieben. Er ist kräftig. Seine Haare waren gepflegt und nach hinten gegelt. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose sowie einer dicken schwarzen Jacke mit neongrüner Kapuze oder Kragen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen: Wer kennt die beschriebene Person oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen. Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter Tel. 0351 4832233 oder das Polizeirevier Pirna entgegen.

Bargeld und Schlüssel geklaut Bad Schandau. Unbekannte brachen am Wochenende die Tür eines Büros im Ortsteil Schmilka auf. Die Täter klauten zwei größere Geldschränke. In einem Tresor befanden sich mehrere Tausend Euro Bargeld, im zweiten diverse Schlüssel. Aufgrund der Größe und des Gewichts der Tresore gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um mehrere Täter handeln muss und diese mit einem Fahrzeug vor Ort waren. Wer hat in der Zeit Sonnabend gegen 11 Uhr bis Sonntag gegen 15.30 Uhr in Schmilka verdächtige Personen beobachtet? Besonders interessieren Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die an der Engstelle in Schmilka, auf der B 172 parkend aufgefallen sind. Hinweise nehmen das Polizeirevier in Sebnitz und die Polizeidirektion in Dresden unter Tel. 0351 4832233 entgegen.