Dieb läuft Polizei in die Arme Mit einem Flachbildschirm auf der Schulter verlässt ein Mann eine Musikschule. Doch weit kommt er damit nicht.

Die Polizei hat einen Dieb in Dresden-Friedrichstadt geschnappt. Schwer war das nicht. © dpa

Unauffällig ist anders: Mit einem Flachbildschirm auf der Schulter und einem Laptop in der Hand verließ ein Dieb am Dienstagnachmittag eine Musikschule in Dresden-Friedrichstadt – und lief der Polizei direkt in die Arme.



Wie die Beamten mitteilen, hatte die Leiterin der Musikschule zuvor Einbruchsspuren am Gebäude an der Löbtauer Straße entdeckt und die Polizei gerufen. Der Dieb erschien genau in dem Moment, als die Polizisten vor dem Haus mit der Frau sprachen. Die Schulleiterin erkannte die gestohlenen Sachen sofort wieder. Sie stammten aus den Räumen der Musikschule.



Gemeinsam hielten die beiden den Dieb fest. Der 27-jährige Deutsche wurde vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Kontrolle kam auch noch eine Kamera zum Vorschein, die ebenfalls aus der Schule stammte. Gegen den Mann wird jetzt wegen Diebstahls ermittelt. Offenbar ist er auch für den Einbruch verantwortlich, den die Beamten eigentlich aufnehmen wollten. (szo)

Aus dem Polizeibericht vom 14. September zurück 1 von 6 weiter Autoeinbrecher ertappt Zeit: 13.09.2016, 15.15 Uhr | Ort: Dresden-Seevorstadt Dienstagnachmittag nahmen Polizeibeamte zwei mutmaßliche Autoeinbrecher (20, 28) vorläufig fest. Die beiden aus Tunesien und Marokko stammenden Männer waren in einen Kleintransporter an der St. Petersburger Straße eingebrochen und hatten aus dem Fahrzeug eine Paket mit Badezubehör gestohlen. Ein Passant beobachtete den Diebstahl und alarmierte die Polizei. Dank einer guten Personenbeschreibung konnten die Beamten beide Tatverdächtige noch in der näheren Umgebung vorläufig festnehmen. Gegen die beiden Männer wird nun wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt. Schnaps aus Getränkemarkt gestohlen Zeit: 12.09.2016, 20.15 Uhr bis 13.09.2016, 07.45 Uhr | Ort: Dresden-Naußlitz In der Nacht zum Dienstag brachen Unbekannte in einen Getränkemarkt an der Saalhausener Straße ein. Die Täter hebelten eine Zugangstür auf und stahlen aus den Regalen Spirituosen im Wert von etwa 300 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 2000 Euro. Diebe lassen Heimelektronik mitgehen Zeit: 12.09.2016, 17.00 Uhr bis 13.09.2016, 08.05 Uhr | Ort: Dresden-Cotta Unbekannte brachen in ein Vereinsgebäude an der Cossebauder Straße ein. Die Täter zerstörten das Schloss der Zugangstür und durchsuchten die Räume. Letztlich stahlen sie diverse Heimelektronik-Geräte im Gesamtwert von rund 1300 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Bargeld aus Pflegedienst gestohlen Zeit: 12.09.2016, 06.00 Uhr bis 13.09.2016, 05.45 Uhr | Ort: Dresden-Kleinpestitz An der Kohlenstraße brachen Unbekannte die Tür zu einem ambulanten Pflegedienst auf. In der Folge stahlen die Einbrecher eine Geldkassette mit ca. 200 Euro Bargeld. Zwei Kleintransporter entwendet Zeit: 12.09.2016, 19.00 Uhr bis 13.09.2016, 06.15 Uhr | Ort: Dresden-Johannstadt Unbekannte stahlen von der Marschnerstraße einen blauen VW T5. Der Wert des knapp neun Jahre alten Kleintransporters wurde auf ca. 16000 Euro beziffert. Zeit: 11.09.2016, 07.30 Uhr bis 13.09.2016, 07.30 Uhr | Ort: Dresden-Trachau Auf einen weiteren Kleintransporter hatten es Diebe auf der Schützenhofstraße abgesehen. In dem Fall handelte es sich um einen neuwertigen rot-weißen VW T6 im Wert von rund 55000 Euro. Werkzeuge aus Transporter gestohlen Zeit: 12.09.2016, 17.30 Uhr bis 13.09.2016, 06.15 Uhr | Ort: Dresden-Gruna In der Nacht zum Dienstag zerschlugen Unbekannte die Heckscheibe eines Kleintransporters Ford Transit an der Karl-Roth-Straße. In der Folge stahlen die Täter verschiedene Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 500 Euro. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

