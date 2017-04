Dieb klaut Auto und Motorroller In Bautzen verschwand in der Nacht zu Dienstag ein VW. Polizisten waren dem Dieb dicht auf den Fersen - und staunten am Ende nicht schlecht.

© dpa

Polizisten haben in den Nacht zu Dienstag einen Autodieb durchs Oberland verfolgt. Er hatte zunächst in Bautzen einen VW Caddy gestohlen. Nachdem der Diebstahl bemerkt wurde, postierte sich eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ebersbach in Oppach nahe der Straßengabelung B96/98. Gegen 3.20 Uhr kam der VW tatsächlich in diese Richtung. Als der Fahrer die Streife bemerkte, bog er allerdings unvermittelt von der B 96 auf die B 98 ab und gab Vollgas. Die Beamten folgten dem Fahrzeug in Richtung Wassergrund und weiter bis Sohland.

Der Fahrer ignorierte sämtliche Signale der Polizei und raste weiter. In Sohland fuhr er schließlich über eine Holzbrücke für Fußgänger, an deren Ende er das Fahrzeug stehen ließ und zu Fuß in Richtung Stausee flüchtete. Im Laderaum des Caddy fanden die Beamten schließlich noch einen Motorroller der Markt Yamaha, der offenbar in Wilthen gestohlen wurde. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem flüchtigen Täter brachte zunächst keinen Erfolg. Einsatzkräfte der Landespolizei stellten zeitgleich im Bereich Neusalza-Spremberg einen VW Golf mit tschechischer Zulassung fest, der im Zusammenhang mit dem Diebstahl des VW Caddy und des Motorrollers stehen soll. (szo)

zur Startseite