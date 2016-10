Dieb in Eibau ermittelt Nach einem Einbruch am Dienstag in eine Gartenlaube ermittelte die Polizei den Täter und fand das Diebesgut.

Symbolbild. © Andreas Gebert / dpa

Eibau. Am Dienstag ist in Eibau zwischen 19 und 19.30 Uhr ein Mann auf der August-Bebel-Straße in eine Gartenlaube eingebrochen. Er entwendete ein Notstromaggregat und eine Schubkarre. Laut Polizei konnte durch Ermittlungen ein 44-jähriger Mann als Tatverdächtiger ausfindig gemacht werden. In dessen Keller fanden sie die gestohlenen Gegenstände. (szo)

