Dieb greift in Geldkassette Während der Mittagspause drückt der Einbrecher die Scheibe zum Bürgerbüro ein. Auch im Bad gab’s Ärger – mit Beweisfotos.

Im Leisniger Rathaus hat ein Dieb in eine Geldkassette gegriffen. © DA-Archiv/Stadt Leisnig

Mit einem Stück Holz ist zurzeit die Scheibe zum Bürgerbüro im Rathauseingang ausgebessert. Das Fenster, das sich beim Bürgergespräch öffnen ließ, hat ein Unbekannter in dieser Woche während der Mittagspause von Mitarbeiterin Heike Reim eingedrückt. „Aus einer Kassette wurde Geld entwendet“, so Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Die Polizei sei vor Ort gewesen.

Einbruchspuren wurden zum wiederholten Male auch im Freibad gefunden. Der Zaun zum Gelände des Alternativen Jugendzentrums (AJZ) sei überklettert worden, hieß es in der Ratssitzung am Donnerstag. Die Spuren am Zaun seien unverkennbar. Robin Reg’n, neuer Vorsitzender des AJZ-Clubrates, verwahrte sich dagegen, sämtliche Missetaten AJZ-Besuchern zuzuschreiben. Er berichtete von Fotos, die es von der letzten Aktion gibt. Der Rathauschef kündigte eine Auswertung an. Von Konsequenzen sagte er nichts. Vor ein paar Wochen waren Unbekannte ins Freibad eingestiegen und hatten eine Bank auf den Sprungturm gehievt. Damit brachten sie nicht nur sich in Gefahr, sondern auch diejenigen, die aufräumen mussten. (DA/sig)

zur Startseite